La fille qui n'était rien

A seulement 5 mois, la petite Celine est abandonnée et placée dans une famille d'accueil. Elle n'a pas la chance de tomber sur des parents aimants : tout ce qui intéresse la mère d'adoption, c'est l'argent que verse l'administration pour s'occuper de l'enfant. Celine est maltraitée. Humiliée, battue et affamée, il lui arrive de se retrouver à l'hôpital avec des fractures. Mais le pire est à venir : à l'âge de 7 ans, le jour de sa première communion, sa mère la vend à un homme qui abuse d'elle. C'est le début de longues années de souffrance pendant lesquelles Celine est prostituée de force, un enfer dont elle ne parviendra à s'échapper qu'à la fin de l'adolescence. Malgré cette jeunesse massacrée, la jeune femme est déterminée à recoller les morceaux de sa vie brisée et à partir à la recherche de ses véritables parents...