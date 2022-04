Ma Machine à pâtes - 100 recettes inratables pour tous les jours

Spaghettis, tagliatelles, linguines, coquillettes, vermicelles, lasagnes... la machine à pâtes permet de réaliser en moins de 10 minutes tous les types de pâtes fraîches. Farine de blé, de sarrasin ou de pois chiches, pâtes nature, aux épinards, à la courge... : à vous de choisir vos farines et de parfumer vos pâtes selon vos envies, les déclinaisons sont infinies ! Cuisinez-les ensuite en choisissant parmi les 80 recettes proposées : carbonara, lasagne bolognese, trévise balsamique et burrata, gratin d'épinards et reblochon, pancetta grillée et truffe... Régalez-vous !