Louise Cigogne

Plus différents que Louise et Augustus, tu meurs ! Louise papillonne et invente mille histoires rocambolesques. Un peu trop, même. Augustus est calme et préfère de loin le silence. Un peu trop, même. Et puis Louise est française, et Augustus, roumain. Mais le destin n'en fait qu'à sa tête, et ces deux-là devaient se rencontrer. Il est vrai qu'ils ont beaucoup à s'apporter ! Sur leur chemin, on trouvera : un Romain, un cake au citron, un voyageur temporel, des policiers, une fée et des lasagnes. Mais surtout des réponses aux grandes questions. Celles que les adultes n'aiment pas qu'on leur pose.