L'art préhistorique en BD Intégrale

L'art est le propre de l'homme Des plus anciennes peintures pariétales découvertes dans la grotte Chauvet, jusqu'à l'art du Magdalénien, L'Art préhistorique en bande dessinée nous montre que la préhistoire est une période où Homo sapiens s'affirme socialement et artistiquement. En couvrant les époques majeures du Paléolithique supérieur (Aurignacien, Gravettien, Solutréen et Magdalénien), et en prenant pour exemples les sites les plus remarquables (Chauvet, Lascaux, Pech-Merle, Font-de-Gaume, etc.), Eric Le Brun met en perspective l'évolution artistique humaine à travers ses différents modes d'expressions, ses supports, sa géographie et ses représentations. Véritable référence pédagogique dans le domaine, cette intégrale de L'Art préhistorique en bande dessinée permettra aux petits et aux grands d'assouvir leur curiosité ou de compléter leurs connaissances de manière ludique.