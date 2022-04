Quand les poules font la grève

Cot-cot, attention, brulôt ! Au poulailler, rien ne va plus : conditions de vie discutables, hygiène douteuse, cadence effrénée, pression du patronat... Il est temps d'agir pour retrouver un peu de dignité. Les poules sont prêtes à en découdre pour se faire respecter. Et leur lutte coïncide justement avec un enjeu de taille pour les fermiers : le grand concours d'omelettes. Les poules vont-elles camper sur leurs positions ou se ranger du côté des fermiers et les aider ? Cet album interroge intelligemment les rapports de force entre l'homme et l'animal, et met en avant le courage et la solidarité.