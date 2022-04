Les historiens François Lapierre et Laura Zante sont invités à donner une conférence sur la Shoah. A l'origine de cette invitation, un étonnant chef d'entreprise qui a fait fortune dans les nouvelles technologies et qui s'est reconverti en philanthrope et militant écologiste. Mais à la fin du séminaire, une jeune femme, proche du milliardaire, confie à Lapierre et Zante un étrange document intitulé " La Solution Thalassa ". Quelques jours plus tard, on tente d'assassiner les deux historiens qui réalisent qu'ils sont devenus des cibles. Lapierre et Zante se lancent dans une enquête qui va les conduire aux frontières de la folie humaine. Entre intrigues politiques et manipulations, ce qu'ils vont découvrir est un effrayant complot lancé contre une partie de l'humanité...