Histoires insolites de dictateurs

Savez-vous qu'Adolf Hitler et Staline avaient pour étrange point commun de détester... les chats ? Que le premier tyran de l'Histoire, Nimrod, mourut à cause d'un moucheron entré dans son nez ? Qu'un dictateur du Paraguay multipliait les exécutions lorsque le vent soufflait du Nord-Ouest ? Que Pinochet, après son arrestation, reçut en soutien une bouteille de whisky de la part de Margaret Thatcher ? Ou que Fidel Castro a été l'amant d'Ava Gardner ? Et pourquoi Kim Jong-Il a-t-il envoyé un commando pour enlever une célèbre actrice en Corée du Sud ? Autant d'anecdotes surprenantes et méconnues, de bizarreries et de manies, qui nous plongent dans l'histoire des grands dictateurs de l'Histoire. Loin des livres académiques, ces histoires insolites apportent un éclairage passionnant sur la légende noire des tyrans qui ont tragiquement marqué leur temps.