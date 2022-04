Escape Quest Hors-série : Achtung ! Cthulhu. L'Armée des Profondeurs

UNE AVENTURE PULP ACHTUNG ! CTHULHU Les nazis développent un projet secret baptisé l'Armée des Profondeurs. Informé de leurs intentions, un aventurier déterminé risque sa vie et sa santé mentale pour contrer leurs desseins. Il peut compter sur la loyauté indéfectible du sergent Red et l'aide d'une scientifique nommée Karen Baker. Le petit groupe parcourt alors le monde en guerre : l'Allemagne nazie, l'Angleterre, les côtes de la mer Noire, l'Afrique du Nord et jusqu'aux Philippines, où se trouve l'entrée d'un univers mystérieux et effroyable. La terrible vérit s'impose à nos amis : les nazis et leurs alliés japonais ont conclu une alliance avec d'indescriptibles créatures aquatiques capables d'envahir n'importe quel territoire depuis la mer. S'ils y parviennent, l'Angleterre tombera, puis l'Amérique et le reste du monde libre ! Escape Quest est un magazine trimestriel présentant des jeux d'aventure inspirés des escape games et des jeux de rôle. Chaque numéro est une aventure indépendante dans laquelle VOUS êtes le personnage principal et au cours de laquelle vous devrez résoudre de mystérieuses énigmes pour déjouer tous les pièges que vous rencontrerez... Escape Quest propose de partir à la découverte de nombreux mondes imaginaires grâce des mécaniques de jeu novatrices vous permettant de trouver de nouveaux éléments pour progresser dans votre aventure ! Mais attention ! Seule une logique implacable associée à un sens de l'observation et de déduction vous permettra de réussir ! Etes-vous prêt à relever le défi ?