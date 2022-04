Le Grand Guide de l'Astronomie. Le système solaire, les étoiles, les constellations, les galaxies, les exoplanètes, les trous noirs, 7e édition

La tête dans les étoiles avec ce guide très complet ! Galaxies, constellations, étoiles et systèmes solaires... Le grand guide de l'Astronomie vous invite à découvrir l'espace. Cet ouvrage incontournable est une nouvelle édition entièrement mise à jour du Grand Atlas de l'Astronomie. Il a été élaboré par un collectif d'astrophysiciens et préfacé par le plus célèbre d'entre eux, Hubert Reeves. Peut-on observer des supernovas avec un télescope amateur ? Pourquoi Uranus a-t-elle cette couleur bleuâtre ? Comment reconnaître la constellation d'Andromède ? Quelles découvertes découlent de la mission InSight et de ses recherches sur la planète Mars ? Plongez dans ce guide aux images envoûtantes, fournies par les satellites de la NASA, afin de déceler les secrets de l'univers. Ce grand guide de l'Astronomie comporte : - Une préface signée Hubert Reeves, célèbre astrophysicien et vulgarisateur émérite. - Des images satellites provenant de la NASA. - Une impressionnante documentation d'archives qui intègre les recherches spatiales les plus récentes : la toute première photo du trou noir, les dernières découvertes d'exoplanètes, les missions Proxima et Alpha à bord de l'ISS avec Thomas Pesquet, le tourisme spatial avec les sociétés privées et les dernières missions et découvertes sur Mars, avec trois missions lancées en juillet 2020... - Une section répertoriant 88 constellations avec pour chacune d'entre elles, une carte précise indiquant leur localisation dans l'espace ainsi que leur magnitude stellaire. - Une liste des observatoires de France et du monde ainsi qu'un glossaire complet.