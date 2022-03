Où va l'Algérie ?

L'ouvrage de référence, fondamental, informé, lucide, critique, prospectif sur la dernière révolution algérienne qui reste en cours et sur ses conséquences pour la France. Nouvelle préface. Comment parler d'un régime antidémocratique ? Comment évoquer une gouvernance qui bafoue sa propre constitution par sa corruption et par sa gabegie ? Comment expliquer qu'une authentique révolution populaire peine à aboutir ? C'est l'histoire politique occultée de l'Algérie depuis l'Indépendance que relève ici Mohamed Sifaoui, ainsi que les sombres secrets de la clique qui l'a asservie pendant des décennies, mais aussi les dessous et les coulisses d'une contestation inachevée. Sans cessser d'interroger les risques encourus par la France en cas de déstabilisation de l'autre côté de la Méditerranée. Un essai fondamental.