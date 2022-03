Carnet fantaisie Totem Lama

La collection " Carnet fantaisie " est une collection de petits sets comportant chacun un petit carnet de 80 pages à la forme originale et rigolote, une planche de gommettes, un stylo à paillettes, deux tampons avec leur encreur et des stickers en relief. Le tout pour coller, décorer, dessiner et écrire ! A partir de 3 ans La collection " Carnet fantaisie " est une collection de petits sets comportant chacun un petit carnet de 80 pages à la forme originale et rigolote, avec des informations sur ton animal totem, une planche de gommettes, un stylo à paillettes, deux tampons avec leur encreur et des stickers en relief. Le tout pour coller, décorer, dessiner et écrire ! A partir de 3 ans 2 titres : LAMA LICORNE