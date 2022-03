Votre anxiété est un super pouvoir

Vous considérez l'anxiété uniquement comme quelque chose de désagréable dont vous devez absolument vous débarrasser ? Attention ! Vous risquez, comme beaucoup d'entre nous, de passer totalement à côté de son pouvoir énergisant et du potentiel de transformation qu'elle recèle ! L'anxiété est en effet essentielle à notre survie et, utilisée à bon escient, elle peut devenir un outil puissant qui stimule fortement notre cerveau et notre corps, avec des répercussions très positives sur les plans émotionnel, cognitif et physique ! Le Dr Wendy Suzuki, spécialiste des neurosciences, se propose de vous apprendre à utiliser votre anxiété pour améliorer votre vie. Grâce à elle, vous pourrez : - Détecter les signaux d'alarme et agir pour calmer votre corps et votre esprit. - Mettre en place des stratégies pour gérer une situation de stress. - Etre plus productif et plus efficace. - Résoudre vos problèmes émotionnels et renforcer votre bien-être.