La science de la musculation. Comprendre l'anatomie et la physiologie pour sculpter son corps

Que vous souhaitiez tonifier et sculpter votre silhouette, perdre du poids, améliorer vos performances sportives ou gagner en mobilité, la musculation peut vous aider à atteindre vos objectifs. Science de la musculation vous révélera la mécanique de chaque mouvement, en levant le voile sur tous les muscles et articulations à l'oeuvre, afin que vous puissiez maximiser les effets de vos entraînements et réellement sentir vos progrès. Avec des programmes d'entraînement personnalisables et une approche scientifique visant à déconstruire les idées reçues sur la musculation, ce livre fait travailler le corps et l'esprit.