1 mois pour se mettre à la broderie

Vous avez toujours voulu vous lancer dans la broderie ? Ce livre est fait pour vous ! Découvrez les bases de la broderie grâce à ce livre destiné aux débutants. Apprenez à reporter un motif, utiliser un tambour, maitriser les points de bases, et exercez-vous sur les différents projets proposés. Muni de vos fils et de votre tambour, il ne vous reste plus qu'à vous lancer ! Tee-shirt, veste, converses... customisez votre garde-robe et créez votre décoration avec des motifs colorés et tendances. Lancez-vous pour créez des pièces uniques en toute simplicité !