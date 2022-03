Il y a un monstre sous mon lit. Aidez votre enfant à vaincre ses peurs

Ressentir la peur est pour l'enfant un passage obligé qui fait partie intégrante de son développement. Il est toutefois important de ne pas la prendre à la légère, car elle est le signe d'un besoin de réassurance du petit d'homme au sein de sa famille. Pourtant, bien malgré nous, nous cherchons trop souvent à faire taire ses peurs, ce qui contribue à ancrer davantage certains blocages. Ce livre à pour objectif de comprendre réellement ce qu'est la peur au niveau biologique et émotionnel, prendre conscience de nos peurs d'adultes et de notre propre communication, dépasser le phénomène de répétition familiale et donner des outils de communication au quotidien pour accompagner son enfant dans son développement psychologique et affectif.