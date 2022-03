Mon corps ma prison

Un soir, Hatice rentre chez elle en scooter sur une route de Savoie. Soudain, la jeune fille de 19 ans est percutée par une voiture. Le choc est tel que son corps est projeté sur la chaussée comme une vulgaire poupée de chiffon. A l'arrivée des secours, la jeune femme est dans un état critique. Elle va rester dans le coma pendant trois longs mois, et les médecins sont persuadés qu'elle ne se réveillera jamais. Pourtant, Hatice est consciente et ressent tout. Sans pouvoir bouger, ni rien dire, elle est enfermée dans son corps. Aujourd'hui, la jeune femme témoigne de ce cauchemar où, prisonnière de son propre corps, elle pensait ne jamais revivre. Elle raconte également sa renaissance et son parcours du combattant pour tout réapprendre. Une incroyable leçon de vie et de courage.