Dépasser ses peurs grace à la visualisation créatrice

" La visualisation créatrice a profondément changé ma vie, je souhaite qu'il en soit de même pour vous. " La visualisation créatrice, chacun de nous l'utilise quotidiennement et ce depuis son plus jeune âge sans même s'en rendre compte ! Cet outil incroyable, basé sur nos capacités cognitives et utilisé avec succès par les sportifs de haut niveau et les leaders internationaux, n'a de limites que celles que nous nous fixons. Nous avons en effet le pouvoir de nous débarrasser de nos peurs les plus profondes, de supprimer nos croyances limitantes et de retrouver la confiance perdue, comme l'ont désormais prouvé les neuro-scientifiques. Nous vivons dans un monde anxiogène, retrouver la maîtrise de notre mental pour gérer efficacement notre stress nous est donc essentiel. C'est le programme que vous propose ce livre, étape par étape : comprendre d'où viennent vos peurs et le fonctionnement de la visualisation créatrice, apprendre les techniques de base, faire le point sur vos freins et les dépasser pour devenir maître de vos pensées et vous projeter de façon positive. Vous apprendrez enfin à créer vos propres visualisations et prendrez une part active à votre changement, pour vivre une vie qui vous ressemble. En bonus : 9 séances audio de visualisation guidée, comme autant de séances chez un professionnel.