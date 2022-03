Comprendre le monde avec la pop culture

Quand la sociologie rencontre la pop culture, le monde s'éclaire ! Le cinéma, les séries, et même les jeux, ne sont pas là que pour nous divertir. Les héros et héroïnes de la pop culture ont beaucoup à nous apprendre, sur nous, sur la société qui nous entoure... Et si Tarzan n'était pas qu'un simple enfant élevé par des gorilles ? Et si Mr Spock rencontrait l'homo oeconomicus, que se diraient-ils ? Qu'est-ce que Harry Potter peut nous enseigner des sciences politiques ? Découvrez tous les messages cachés et les interprétations possibles des films qui ont forgé notre culture.