L'art de conclure une vente avec la PNL. Techniques et outils de la Programmation Neuro-Linguistique pour gagner en efficacité

Si conclure une vente est l'objectif de tout vendeur, y parvenir représente souvent un défi et constitue la phase la plus délicate. C'est à cet instant-clé, quand le client potentiel s'apprête à s'engager, que tout se joue... et que les vendeurs d'excellence se distinguent en conduisant leurs prospects jusqu'à la signature. Quelles techniques emploient-ils tout au long du processus de vente, pour emporter l'adhésion et conclure à coup sûr ? Pour les auteurs, la réponse est simple et tient en trois lettres : P. N. L. Ils vous invitent à découvrir et appliquer les outils de la programmation neurolinguistique (PNL) et décryptent les stratégies, les valeurs et les croyances des vendeurs d'élite. A l'aide de nombreux exemples, d'exercices concrets et de mises en situation, maîtrisez de nouvelles techniques, prenez confiance en vous, réalisez votre plein potentiel et gagnez en efficacité dans vos méthodes de vente.