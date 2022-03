Lumière. Tome 1, Le Voyage de Svetlana (1/2)

L'adaptation du roman de Carole Trébor. 1774. Paris. Dans une lettre posthume, la mère adoptive de Svetlana invite sa fille à rejoindre la Russie pour retrouver ses véritables parents. Au terme de nombreux efforts, Svetlana parvient à financer son voyage dans le territoire des Tsars. Sur les traces de ses origines, elle laisse derrière elle sa vie passée. Bientôt, elle perdra tous ceux qu'elle a aimés et débutera une nouvelle existence faite de magie, de drames et d'amitié... Récit initiatique et fantastique entre la cour du Tsar et les terres enneigées de la Russie du XVIIIe, Lumière propose une aventure sombre parsemée de terribles rebondissements. Une oeuvre jeunesse bouleversante qui ne laisse pas indemne.