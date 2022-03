La destruction des idoles. D'Abraham à l'Etat islamique

En 2015, l'Etat islamique a publié une vidéo d'hommes brisant des sculptures au musée irakien de Mossoul inscrite dans le cadre d'une mission visant à nettoyer le monde de l'idolâtrie. Ce livre présente trois facettes clés de cet événement : le statut et le pouvoir des images, l''importance politique des musées et l'efficacité des vidéos pour promouvoir un programme idéologique via Internet. Partant de l'affirmation de l'Etat islamique selon laquelle les objets brisés étaient des idoles de " l'âge de l'ignorance " , Aaron Tugendhaft se demande s'il peut y avoir une vie politique sans idolâtrie. Il explore ensuite les différents rôles de la sculpture mésopotamienne dans la compétition impériale européenne, le développement du modernisme artistique et la formation de l'identité nationale irakienne, montrant comment cette histoire se répercute dans le choix du musée de Mossoul comme scène de performance. Enfin, il compare la production d'images de l'Etat islamique aux modes de circulation des images dans l'Assyrie ancienne et se demande comment la numérisation a transformé la politique à l'ère des médias sociaux. Une introduction passionnante et accessible aux complexités de tels événements.