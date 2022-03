Inventer les villes durables. Idées et outils pour relever les défis de demain

Il y a quelques années seulement, les villes dites "en transition" se comptaient sur les doigts d'une main. C'était un courant, tout au plus une mode. Avec la crise climatique, c'est devenu une nécessité si les villes veulent rester viables et durables. Sommées de répondre aux nouvelles attentes de leurs populations, elles doivent tout repenser : la manière dont les ressources sont produites et utilisées, les moyens de transport, la place de la nature et les modes d'habitat collectif. Pour réussir cette mue, les villes n'ont pas seulement besoin de solutions techniques, mais aussi de visions et de méthodes. Pouvons-nous - élus, entreprises, associations et citoyens - les y aider ? C'est ce que se propose de faire ce livre, en donnant à tous les idées et les outils pratiques pour relever ce défi.