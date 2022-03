Droit administratif. Epreuve de spécialité, Edition 2022

Destiné aux étudiants qui choisissent la matière d'admissibilité de droit administratif à l'examen d'entrée des centres de formation des avocats, l'ouvrage est conçu pour faciliter leurs révisions et s'entrainer à l'épreuve. Ce n'est pas un ouvrage de cours, il en existe déjà de nombreux sur le marché. Il met l'accent sur les cas pratiques ou consultations, comme ceux qui seront posés à l'examen, et l'actualité. Une quinzaine de cas pratiques reprennent ainsi l'ensemble des thématiques du programme de droit administratif général et droit administratif spécial de l'examen. Pour chaque sujet posé, sont proposés : Un corrigé rédigé Un focus sur les fondamentaux : rappel détaillé des éléments principaux du cours se rapportant au sujet Un point d'actualité : les dernières évolutions relatives au sujet Les documents autorisés à l'examen Une bibliographie : pour ceux qui veulent approfondir le sujet Points forts Un ouvrage complet pour s'entrainer efficacement à l'examen Les sujets corrigés des examens depuis 2017