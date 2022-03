Cahiers Bordas pour tous - Calcul mental CE2 - 2022 - Cahier corrigé - Enseignant

Les principes pédagogiques des cahiers de calcul mental Les cahiers Bordas pour tous Une vraie progression annuelle de calcul mental complémentaire de toutes les pratiques et méthodes, créée par Eric Trouillot, auteur et conférencier en didactique du calcul mental et du jeu. Un cahier personnel de l'élève qui favorise la recherche, le questionnement et la réussite. Un dispositif " cahier de l'élève + cahier corrigé " (vendus séparément) pour permettre aux élèves de travailler en autonomie et à l'enseignant de dégager du temps pour certains groupes de besoins. Des situations jeux Mathador et Trio proposées chaque semaine, des défis calcul motivants pour l'élève. Les jeux de plateau et les jeux numériques Mathador sont édités par Réseau Canopé. Le cahier de calcul mental CE2 - Version corrigée - Les cahiers Bordas pour tous => Dans la version corrigée : les réponses, accompagnées de petites astuces explicatives pour réorienter l'élève. 30 séquences d'apprentissage et d'entraînement pour 30 semaines d'enseignement. Dans chaque séquence, 4 séances de 10 à 20 min pour les 4 jours de la semaine. Une progression hebdomadaire et annuelle qui mêle, dans chaque séquence, toutes les compétences à construire : comptage, numération, composition, décomposition, révision, situations additives puis multiplicative, ordre de grandeur. Une progression en léger décalage par rapport aux Repères du programme pour laisser le temps d'installer les nouvelles connaissances avant de les transférer en calcul mental. Comment utiliser le cahier de calcul mental CE2 Les cahiers Bordas pour tous avec la version corrigée #Des modalités collectives et individuelles Jour 1 " Tous ensemble " : à l'oral en groupe classe, à partir d'un diaporama pour favoriser la verbalisation des procédures et les échanges, puis sur le cahier pour garder la mémoire de ces stratégies. Jours 2, 3 et 4 : sur le cahier en autonomie (seul ou en situation collaborative) avec autocorrection puis auto-évaluation : - l'élève consulte le cahier dans sa version corrigée, mise à disposition dans la classe. - Il lit les explications qui accompagnent les réponses et se corrige. S'il ne comprend pas son erreur, il se tourne vers l'enseignant. - Il valide ses réussites en cochant ses réponses justes. Chaque séquence finit par un jeu Mathador ou Trio, activité de calcul mental " à l'envers " pour favoriser une construction solide du sens du nombre et des opérations. L'auteur : Eric Trouillot, créateur des jeux Mathador Ces cahiers sont créés par un grand spécialiste du calcul mental et du jeu. Sa démarche en calcul mental est développée et testée depuis plus de 10 ans. Elle est fondée sur les trois piliers suivants : Régularité - Répétition - Verbalisation La régularité d'exposition des élèves à un " bain de nombres " leur permet de créer des liens entre ces nombres et favorise la mise en place d'automatismes et la création d'un répertoire mental. La répétition est organisée dans les cahiers grâce à une progression spiralaire pour les procédures et une progression chronologique pour les nombres et les opérations. Les valeurs numériques en jeu et les situations opératoires évoluent en douceur tout au long de l'année. La manipulation est encouragée aussi longtemps que nécessaire pour chaque élève. La verbalisation lors des temps de mise en commun est une étape très importante pour amener les élèves à expliciter oralement leurs démarches. Elle doit être suivie par l'élaboration d'une trace écrite qui permet à l'élève de s'y référer ultérieurement. Les compléments gratuits à télécharger sur cahier-calcul. editions-bordas. fr Le détail de la progression, semaine par semaine Les diaporamas des séances de découverte Les corrigés des exercices Ce cahier est imprimé en France et est 100% recyclable grâce aux encres vertes et aux vernis non polluants utilisés.