La base navale allemande de Brest. 1940-1944

Ce livre retrace l'histoire de la base navale allemande de Brest du début de l'Occupation jusqu'à la libération de la ville par des forces américaines en septembre 1944. Il est le résultat de recherches menées dans différentes archives françaises et allemandes, civiles et militaires, et permet au lecteur de mieux comprendre les intentions de la Kriegsmarine, la marine de guerre allemande, vis-à-vis le port du Ponant depuis l'été 1940. Face au manque constant de personnel, la Kriegsmarine doit recourir au concours français qui devient essentiel pour l'efficacité des bases allemandes en France. A Brest, une unité de la Marine de Vichy avec 1200 marins assure le fonctionnement de l'arsenal et le déplacement des navires allemands. Des ingénieurs français surveillent dans les ateliers les travaux effectués par les ouvriers pour le compte de l'occupant et cela bien au-delà du sabordage de la flotte à Toulon qui marque la fin officielle de la Marine française. Lars Hellwinkel montre la fragilité de la Kriegsmarine et on comprend mieux la concentration de la guerre navale allemande sur les sous-marins. Bien que Brest soit au coeur de l'ouvrage, l'auteur n'oublie pas les autres ports (Lorient, Saint-Nazaire, La Pallice, Bordeaux) et les situe dans l'ensemble des idées stratégiques, politiques et économiques de la Kriegsmarine envers la France occupée et contribue ainsi à une meilleure connaissance de l'histoire des ports français pendant la Seconde Guerre mondiale.