Femmes de porcelaine

1905. Limoges. L'industrie bat son plein et dévore ses travailleurs. Anne et Clotilde, deux soeurs orphelines arrachées l'une à l'autre dans leur l'enfance, ne se connaissent plus. Devenues adultes, tout les oppose : Anne est ouvrière dans l'usine de porcelaine Haviland, Clotilde est l'épouse du patron. Pourtant, un viol va mettre le feu aux poudres et les réunir. Le viol de trop commis par le contremaître Penot. Une révolte menée par Anne qui exige le " droit à la dignité " embrase Limoges la Rouge, première ville socialiste et mère de la CGT. Tous les ouvriers apportent leur soutien à leurs épouses, sœurs et collègues et la grève devient générale. L'insurrection frappe aux portes de la ville. Le patronat ne comprend pas ce caprice de bonne femme : pourquoi le droit de cuissage serait-il devenu un problème ? Anne et Clotilde vivent ce combat chacune d'un côté de la barrière. Entre émeutes, accidents, grand amour et syndicat, les deux sœurs, unies, vont devoir protéger le secret de leur sororité et, surtout, affronter l'ordre établi et les conventions pour faire entendre leur voix.