Les mémoires akashiques pour tous

Un guide pratique et accessible sur les mémoires akashiques Les mémoires akashiques sont comparables à une bibliothèque spirituelle pleine d'informations sur le monde et tout ce qu'il contient : les événements, les pensées et les visions. Elles renferment toutes les connaissances du passé, du présent et du futur. Dans ce livre, la guide spirituelle Sandra Anne Taylor vous livre les clés et techniques pour accéder aux mémoires cosmiques. Ce voyage intérieur et puissant vous aidera à vous libérer du passé, à traverser les épreuves de votre vie actuelle, et à répondre aux questions sur votre avenir. Grâce à ce livre, pour pourrez : accéder aux mémoires akashiques ; explorer votre passé et réécrire ses parties sombres ; identifier et accomplir votre mission de vie ; anticiper et bâtir votre avenir.