Contes et chants du chaman intérieur. La voix de l'invisible

La puissance des contes et chants chamaniques. Quand le texte et le son dévoilent notre vibration intérieure. A travers contes et chants chamaniques des quatre coins du monde (Inuit, Lakota, Russie, Mexique), ce livre nous emmène dans un voyage initiatique pour découvrir et cultiver sa voix authentique. Le livre complète les pistes QR code de 90 minutes avec des enseignements et des approfondissements sur l'origine des contes et des chants ainsi que des pratiques vocales à faire chez soi, tant pour la voix parlée que pour la voix chantée. Accoucheuses de parole et de chant, les deux auteures transmettent leurs approches chamaniques originales pour que chacun exprime son être à travers sa voix.