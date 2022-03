La franc-maçonnerie à la lumière du verbe. Tome 3

Le présent volume constitue le troisième volet d'un triptyque consacré au Rite (et Régime) écossais rectifié, La Franc-Maçonnerie à la Lumière du Verbe. Cette forme d'initiation maçonnique et chevaleresque, exceptionnelle et presque unique par son caractère foncièrement chrétien, a été présentée et analysée dans le premier volet et le deuxième volet sous ses divers aspects, principalement historique et doctrinal, sur lesquels ont été apportées là des lumières nouvelles. Une première grande partie présente Karl von Hund et son oeuvre, le système de la Stricte Observance, importé en France moyennant diverses adaptations et encore modifié par Jean-Baptiste Willermoz. L'historiographie a apporté sur cette question des éléments nouveaux dont il est fait état. Une seconde partie est consacrée, non pas tant à Martines de Pasqually, sur qui existe des travaux de qualité qu'il est superflu de copier, mais plutôt à sa doctrine, que Willermoz a insufflée dans l'architecture qu'il a bâtie, doctrine qui en est l'âme ou plutôt l'esprit. Sans elle, le Régime écossais rectifié n'est rien qu'une coquille vide. L'une et l'autre parties sont assorties d'annexes qui abordent des thèmes et des personnages certes périphériques mais dont la connaissance ajoute à la compréhension du reste.