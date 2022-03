Le Reiki pour tous

Un livre pratique et accessible sur le reiki Le reiki est une thérapie japonaise fondée sur des soins énergétiques par imposition des mains sur différentes parties du corps. Il est destiné à rétablir la circulation de l'énergie entre le corps, le mental et l'esprit. Egalement, il renforce l'intuition et la conscience spirituelle. Dans ce livre, destiné autant aux amateurs qu'aux praticiens expérimentés, l'auteur décrit de manière claire et accessible les fondements du Reiki et nous propose de nombreux exercices simples et puissants. Vous découvrirez dans ce guide : Les principes de base du reiki. Les techniques pour se connecter à l'énergie universelle. Des exercices détaillés pour l'autoguérison, la guérison des autres et les soins à distance. Des conseils précis pour traiter les troubles émotionnels et les affections courantes. La démarche à suivre pour devenir un praticien de reiki.