Recettes indiennes

Des recettes riches en épices et en saveurs Naans au fromage, galettes fourrées au chou-fleur, brochettes de poulet tandoori, poulet tikka en brochettes, curry de calamars, butter chicken, biryani royal, chutney à la coriandre et à la menthe, raïta de tomates, oignons et concombre, meethi lassi... Bref, tous les classiques de la cuisine indienne. Carrément Cuisine C'est carrément bon et facile !