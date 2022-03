Un lexique théologique

La théologie est une discipline scientifique. De ce fait, elle use d'un langage technique qu'elle a forgé en dialogue constant avec la philosophie. Des mots bien précis, parfois difficiles, qu'elle reçoit d'un entrelacs de traditions juives, chrétiennes et musulmanes, dont les théologiens sont les récipiendaires et non les maîtres. Que faire de ces termes aujourd'hui ? Ce lexique a pour ambition de les reprendre pour les définir et les rendre accessibles au lecteur, mais avec un objectif bien précis. Il ne s'agit pas de définir historiquement les termes de la théologie chrétienne, ni de proposer un outil de travail neutre, mais de montrer comment ces termes peuvent aujourd'hui résonner au-delà de ce qui semble leur domaine réservé. A travers une trentaine d'entrées, il s'agit donc à chaque fois d'" ouvrir " les termes de la théologie : les ouvrir pour les regarder, en comprendre la logique interne et comment ils peuvent nous mettre en mouvement. Il en va de la possibilité d'un renouvellement du regard sur la théologie. N'étant pas un domaine clos sur lui-même mais, au contraire, s'étant élaborée de manière interactive, elle est intrinsèquement constituée pour faire aujourd'hui place à des rencontres avec les autres traditions religieuses, ainsi qu'avec les sciences humaines.