Chambres froides

Saint-Pétersbourg, 1993 : Bureau central des enquêtes. Le colonel Grouchko, spécialiste de la lutte contre le crime organisé, reçoit son homologue moscovite pour lui montrer l'efficacité de ses méthodes d'investigation. Mais à peine celui-ci arrivé, ils reçoivent l'ordre d'en quêter sur l'assassinat d'un journaliste vedette, fouineur invétéré connu pour les scandales et trafics qu'il a révélés. Malgré les moyens limités d'une police à l'ancienne, Grouchko et son acolyte se penchent sans attendre sur cette affaire qui les confrontera aussi bien à la corruption et aux pots-de-vin qu'aux pénuries en tout genre, aux mafiosi géorgiens, et même, à de la viande avariée. Une plongée détonante dans la Russie postsoviétique, doublée d'une description saisissante et pleine d'humour - Philip Kerr oblige - des conditions de vie difficiles des années 1990. Traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Laurence Kiefé