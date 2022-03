Le mystère des larmes des crocodiles

Les humains pensent que les crocodiles font exprès de pleurer. Mais non, ce sont simplement des êtres très sensibles... Mais il était une petite crocodile qui ne pleurait jamais ! Du coup, elle sinterrogeait et a décidé denquêter sur "pourquoi on pleure ? " . Une jolie histoire pleine dimagination pour aborder les émotions et comment on les ressent et on les montre. A propos de l'auteur : Claire écrit depuis qu'elle sait tenir un stylo, avec une inclination particulière pour les livres pour les enfants. Aujourd'hui, elle a une belle excuse car ses deux Petits réclament beaucoup d'histoires (bonus s'il y a des reinespirates ou des tractopelles roses ! ) Quand elle n'est pas occupée à inventer des récits pour les petits, elle aide les adultes à écrire et partager autour des émotions