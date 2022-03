Nazim Hikmet. Le chant des hommes

A la pertinence scientifique d'un historien de la littérature, Nedim Gürsel joint l'expérience et le talent de l'écrivain. Il ouvre des voies d'accès au coeur même de l'inspiration nationale du poète universel et les jalonne de repères précis et bien choisis. Sa réflexion n'apporte pas seulement, le moyen de mieux apprécier l'oeuvre d'un des plus grands poètes de notre temps. Elle éclaire d'un jour nouveau un problème littéraire de portée très générale : celui de l'intégration dans les lettres contemporaines de traditions culturelles héritées de sociétés disparues ou profondément transformées.