Paroles de présidents. Recueil de citations des présidents de la République française de Louis Napoléon Bonaparte à Emmanuel Macron, 3e édition

Un florilège de paroles de présidents, de Louis Napoléon Bonaparte à Emmanuel Macron De l'un à l'autre des présidents qu'accueillit en un siècle et demi l'immuable Elysée, c'est qu'en fin de compte le recours aux mots n'ait pas été inversement proportionnel au passage à l'acte. Les plus inertes n'ont pas été les plus éloquents. La croissance exponentielle du pouvoir présidentiel n'a cessé de s'accompagner de celle de la parole, de Louis Napoléon Bonaparte à Emmanuel Macron.