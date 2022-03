Qu'est-ce qu'un fasciste?. Socialisme, conservatisme, libéralisme, fascisme et anarchisme

Comment le désir que nous avons tous de vivre en paix nous divise-t-il avec une telle violence ? C'est ici que commence la "politique" , celle qui remet en jeu nos convictions les plus intimes et les plus généreuses. Socialisme, conservatisme, libéralisme, mais aussi fascisme et anarchisme : quel est l'esprit de ces options fondamentales inspirant nos convictions ? Quelles en sont les véritables origines ? Et si cela se termine, parfois sans enthousiasme, dans le choix d'un bulletin de vote... ne faut-il pas chercher ailleurs la déchirante noblesse de la politique ? J e a n - N o ë l D u m o n t est agrégé de philosophie. Il a été enseignant en classes préparatoires à Sainte-Marie de Lyon pendant plus de quarante années, a formé un très grand nombre de professeurs de philosophie. En 1999 il crée le Collège Supérieur, centre de réflexion et de formation au coeur de Lyon, ouvert à tous. Il donne des conférences dans toute la France. Parmi ses dernières publications : Pour une alternative