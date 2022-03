Cet ouvrage propose de construire progressivement une théorie générale du droit sur des fondements clairement assumés (positivistes et empiristes), en justifiant à la fois les bases épistémologique, les intérêts pratiques et cognitifs, et les limites de cette approche. Avec une approche rigoureuse et argumentée, pour ne pas être un recueil de simplifications, cette deuxième édition se veut utilisable comme référence didactique. L'ouvrage s'adresse en premier lieu à un public universitaire et juriste ; mais les questions envisagées sont susceptibles de concerner un public plus large (praticiens du droit, étudiants en sciences sociales, citoyen).