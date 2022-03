Une vie près de la Terre

Au fil des saisons, une plongée passionnante dans le quotidien d'une agricultrice, entre déboires et émerveillements "Bienvenue dans mon quotidien à la ferme. Au fil des saisons, nous suivrons ce qui se passe dans mon verger, ce qui se passe sur l'élevage de mon compagnon Bruno. Ce que l'on fait, ce que l'on voit, ce que l'on entend, ce que l'ont sent et ressent. Ce qui est fluide, les prises de têtes, l'émerveillement et l'abattement parfois. Il sera aussi question de tout ce qui fait notre petit monde, le syndicat agricole, le conseil municipal, le bar associatif, l'organisation de la vie de famille. Ce livre, à la fois poétique et politique, propose un pont entre notre bulle agricolo-rural et le grand public qui mange, paie des impôts, admire des paysages et rêve peut être d'un aller ou d'un retour au vert". Marie Gazeau