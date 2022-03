La guerre d'Algérie. L'immense gâchis

En mars 1962, la guerre d'Algérie se termine. Voilà 60 ans que Roger Albert a été mobilisé pour combattre au sein de l'armée Française. Dans cet ouvrage, il nous livre son témoignage et ceux d'anciens combattants, il parle de la guerre au quotidien, vécu à la fois par les soldats français et les Algériens. Illustré par plus de 250 photos inédites prises par Roger Albert, l'ouvrage nous permet de comprendre comment a été vécu le conflit lors de son déroulement et des dizaines d'années après la fin de la guerre.