Et si c'était écrit ?

Jack mène une vie tranquille. En cette veille de fin d'année, il a pris une décision importante : devenir visiteur de malade à l'hôpital. Il va donc passer du temps avec Mike, un homme marqué par la vie qui a connu la drogue, les bagarres et l'alcool, au point d'être rejeté par sa famille et interné en clinique psychiatrique. Mais les visites ne se passent pas comme prévu. A chaque fois que Jack serre la main de Mike, il angoisse sans raison et transpire anormalement. Au fil des visites, Jack devient agressif avec sa compagne. Son comportement va même jusqu'à ressembler de plus en plus à celui de Mike, comme une sorte de mimétisme envoûtant. Quels secrets dissimule Mike qui pourraient expliquer ce qui se passe ? Le jour où en entrant dans la chambre, Jack voit les objets voler à travers la pièce, il comprend qu'il va devoir lever le voile sur les mystères qui entourent cet homme étrange aux pouvoirs extrasensoriels à fleur de peau...