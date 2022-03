Concours sapeur-pompier professionnel. Tout pour l'oral, Edition 2022-2023

Cet ouvrage s'adresse aux candidats préparant les épreuves orales des concours et examens professionnels des sapeurs pompiers professionnels (caporal, lieutenant de 2e classe, lieutenant de 1re classe, capitaine). Ce guide contient : - une présentation détaillée des métiers et de l'environnement professionnel (sapeurs-pompiers) ; - des conseils pour gagner en assurance à l'oral et faire la différence par rapport aux autres candidats ; - un entraînement pour vous aider à décrire votre parcours et exprimer vos motivations - des exercices corrigés pour apprendre à répondre efficacement aux questions du jury, notamment celles de mise en situation professionnelle, et maîtriser l'exposé sur un sujet tiré au sort