Les métiers de la finance. Edition 2022-2023

Le guide de référence pour trouver le bon cursus adapté à son projet Ce guide répond à toutes les questions ayant trait à aux secteurs banque, assurance et finance et présente de nombreux métiers tels que conseiller en assurances, expert, technico-commercial, opérateur back-office, comptable unique, directeur financier, responsable reporting, etc. Il présente de manière détaillée les études qui y conduisent : formations universitaires courtes (bac +2) ou longues (master, magistère...), écoles de commerce, écoles spécialisées... Enfin, il donne de nombreuses informations sur le marché du travail ainsi que des conseils concernant la recherche d'emploi.