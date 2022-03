Mon sixième sens

Qui n'a jamais rêvé d'être voyant ? Mais, être assailli de flashs, et vivre, en permanence, aux frontières du paranormal peut se révéler profondément déstabilisant. Voyant depuis sa plus tendre enfance, Esteban Frédéric cache à tous ses facultés extra-sensorielles durant sa jeunesse. Il lui faudra plusieurs années pour parvenir à mettre des mots sur sa véritable nature : il est voyant et médium. Faisant table rase des idées reçues, ce livre dévoile, sans fard, comment un voyant parvient à apprivoiser la puissance des forces invisibles. Un livre qui aide à réfléchir à notre propre rapport à la médiumnité