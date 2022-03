Le guide des métiers du tourisme et de l'hôtellerie restauration. Edition 2022-2023

Le guide de référence pour trouver le bon cursus adapté à son projet Ce guide propose un panorama complet des métiers et des formations afin d'aider à choisir parmi le large éventail des écoles et cursus qui mènent aux professions du tourisme et de l'hôtellerie-restauration. Il recense les adresses et contacts utiles pour les démarches et inscriptions. Eclairé de nombreux témoignages et conseils de professionnels, il sera un atout majeur choisir la bonne filière et pour s'orienter vers une carrière réussie.