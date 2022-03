Ti amo Francia. De Léonard de Vinci à Pierre Cardin, ces Italiens qui ont fait la France

Qui a influencé le grand Molière ? Les comédiens italiens, les Turlupin, arlequins et autres polichinelles. Qui a composé la Marseillaise ? Viotti, n'en déplaise à Rouget de Lisle... Le bal musette, l'accordéon, la cuisine grâce à Catherine de Médicis et tant d'autres choses mais aussi de grands personnages ont été importés en France par nos voisins transalpins. Cet ouvrage revient sur tout ce que nous devons à l'Italie dans tous les domaines : la culture, la mode, la cuisine, l'architecture... en bousculant quelques idées reçues au passage. Pour cette nouvelle édition en poche, l'auteur actualise son texte (hommage à Pierre Cardin, décédé entre-temps et qu'il avait rencontré).