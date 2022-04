Epanouie - Mes recettes bonheur, forme et santé

Les recettes d'Anaïs Grangerac pour trouver votre propre " formule bonheur " grâce à des anecdotes, des conseils de développement personnel, de routine sportive et de cuisine. Avec un objectif : zéro culpabilité ! CE LIVRE, C'EST MA RECETTE DU BONHEUR : # celui du corps avec des séances de sport adaptées à tous les niveaux et à toutes les motivations ; # celui dans la tête avec mes expériences personnelles et ce qui m'a aidée à être pleinement heureuse aujourd'hui ; # et celui que l'on trouve dans l'assiette avec des petits plats gourmands. OBJECTIF : ZERO CULPABILITE ! Vous y trouverez de nombreux conseils, astuces et outils d'introspection pour trouver l'équilibre intérieur, choisir votre vie et accepter les défis de tous les jours. Sans jamais oublier d'être bienveillant vis-à-vis de vous-même ! Découvrez aussi plusieurs formules et routines sportives (Crossfit, renforcement musculaire, cardio, stretching...), accompagnées de photographies et de vidéos pour vous guider pas à pas dans l'exécution des mouvements. Un jour avec de la motivation ? Génial, profitez-en pour vous dépenser comme jamais ! Un jour sans ? Aucun problème, une balade tranquille, c'est ok aussi ! L'essentiel est que vous soyez en parfait accord avec votre décision. Enfin, je vous livre mes recettes préférées et les aliments santé et plaisir que j'adore incorporer à mes menus. Une cuisine équilibrée et gourmande pour mettre de la joie dans vos repas ! TROUVEZ VOTRE PROPRE FORMULE DU BONHEUR ! Des astuces pour avoir l'esprit libre, des entraînements pour se sentir bien dans son corps, et des plats sains et gourmands pour se faire plaisir !