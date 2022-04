Nika, Lotte, Blette ! T.2. 2

Si différentes et pourtant si proches ! La musique est plus qu'une passion pour Nika, elle arrive à tout lui faire oublier - même les maths qui lui pourrissent la vie. Quand Lotte, la petite intello rouquine de la bande, n'observe pas les insectes à la loupe, elle aime dessiner des BD avec Emile - qui, lui, adore dessiner des BD avec Lotte. Quant à Blette, du haut de ses longues jambes maladroites, elle plane et rêve de l'immensité de l'univers - et parfois un peu, c'est vrai, du beau Toni qui lui arrive à l'épaule... Quand elles sont ensemble, le monde devient un terrain de jeu plus grand que leur petite bourgade de Teckelville. Un peu d'imagination, une forte amitié et beaucoup d'humour : les filles ont trouvé la recette secrète pour ne jamais s'ennuyer !