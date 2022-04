Morgane Fox

Morgane, collégienne, s'ennuie à mourir dans sa banlieue proprette où il ne se passe strictement rien. Alors, quand Tony Fox, le héros du téléfilm du matin dont elle ne rate jamais un seul épisode, disparaît de la circulation sans explication, Morgane angoisse. Le doute plane sur la mort de la vedette, mais la fillette ne veut pas y croire. Encore moins quand elle retrouve son revolver dans son paquet de Nesquick : pour elle, il n'y a aucun doute, Tony est bien vivant et il a besoin d'elle. Pour sauver son idole, Morgane est prête à tout : faire l'école buissonnière, braquer la supérette du coin pour faire le plein de bonbons et prendre le train sans ticket pour Paris, avec son meilleur pote, Simon, direction les studios de production de sa série préférée. Sauf que Danny et Richard, deux flics pas très doués, sont déterminés à ne pas laisser une gamine armée semer la terreur dans la capitale. La course-poursuite commence alors...