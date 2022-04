Qui m'aime me suive. Drôle et tendre : une délicieuse comédie romantique !

Du haut de ses 27 ans, Agathe alias " Lady Gagathe " pour les intimes, a une vie bien remplie : un travail prenant, des copines au top et une soeur géniale. Seule ombre au tableau : malgré son humour décapant, elle est toujours célibataire. Jusqu'au jour où elle reçoit sur Facebook un message de Gaspard, son amoureux de... maternelle ! Ils décident de se revoir et Agathe sort le grand jeu pour le séduire : elle achète des kumquats pour se la jouer bobo et intensifie ses cours de zumba pour affiner sa silhouette. Tout se passe bien, mais pas pour longtemps. Comme d'habitude dans la vie d'Agathe, il y a un hic : Gaspard reçoit des " Je t'aime " par texto d'une autre fille. Qu'à cela ne tienne, Agathe décide de ne pas baisser les bras. Après tout, rien n'est jamais perdu d'avance...